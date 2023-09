Areal des Landesjugendheims könnte öffentlich zugänglich werden

Schon seit Längerem wird am örtlichen Entwicklungskonzept (ÖEK) gebastelt (die NÖN berichtete). Eingebunden sind dabei alle Fraktionen. Aber auch die Bevölkerung, Experten und Verwaltung können hier ein „Wörtchen mitreden“. Im Herbst soll ein erster überarbeiteter Entwurf der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Er dient sozusagen als Basis für den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan, also für die künftige Stadtentwicklung.

Die SPÖ drängt in dem Zusammenhang auf den Erhalt der Kleingärten, zumindest was die Zahl betrifft. „Stadtentwicklung darf nicht auf Kosten der Kleingärten gehen“, fordert etwa Vizebürgermeisterin Gabriele Fürhauser in einer SPÖ-Aussendung. Sie spricht damit sogenannte Transformations-Gebiete an, vornehmlich eben Kleingärten, bei denen sie befürchtet, dass sie durch Wohnhäuser oder andere Objekte versiegelt werden könnten und verlangt zumindest einen Eins-zu-Eins-Ausgleich dafür.

Für ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp ist das Herauspicken von Teilbereichen im aktuellen Stand der Bearbeitungen nicht okay: „Es handelt sich hier um einen Plan, der auf 15 bis 20 Jahre ausgelegt ist“, und er bezieht sich dabei auf die angesprochenen Kleingärten: „In der SPÖ-Aussendung wird etwas behauptet, das gar nicht so vorgesehen ist. Wir haben im Gegenteil sogar vor, neue Flächen für Kleingärten zu widmen“, unterstellt er den Roten bewusst, etwaige Vorschläge, seien sie von der Verwaltung oder auch von Bürgern gekommen, aus dem Zusammenhang gerissen zu haben.

Für Verwunderung bei der SPÖ sorgte auch der Umstand, dass neben dem Bahnhofsbereich und dem Werftareal nun auch das Landesjugendheim als Entwicklungsgebiet vorgesehen ist. Jedenfalls fordern sie, dass eine zukünftige Verbauung auch in das umliegende Ensemble passen müsse, sowie die Erhaltung der Grünflächen und deren öffentliche Zugänglichkeit.

Dem widerspricht der Vorsitzende der Stadtentwicklung, Klaus Michal: „Das Landesjugendheim ist bereits seit dem ersten Entwurf im Örtlichen Entwicklungskonzept vorgesehen.“ Hier wird laut Michal ein öffentlich gut angeschlossenes Gebiet, das derzeit öffentlich nicht zugänglich ist, geöffnet. Im Sinne des Prinzips der „Stadt der kurzen Wege“ kann es dann sowohl von der Stockerauer- als auch von der Kreuzensteiner Straße aus erreicht werden. Die Entwicklung soll dabei sensibel erfolgen. Durch die Öffnung würde auch ein großer, neuer Naherholungsbereich für das gesamte angrenzende Stadtgebiet entstehen. „Natürlich auch öffentlich zugänglich mit einer großen Freifläche“, wie er ergänzt.