Ärger über Vandalen im Zauberwald

Vandalismus im Zauberwald sorgte für großen Ärger in den sozialen Medien, die bemalten Steine waren einfach in den Wald geschmissen worden. Seit rund einem Jahr gibt es hinter der Maria-Lourdes-Kapelle den Zauberwald, der Kindern den Spaziergang im Wald schmackhaft machen soll. Etwa 500 Meter Wanderweg, beginnend bei der Kapelle bis hinauf zur ersten Wegkreuzung, sind mit lustig bemalten Steinen bestückt, auch bunte Stockwesen und Natur-Mobiles gibt es zu Bestaunen, so „Erfinderin“ Christina Grabner.

In diesem Bereich gab es schon öfter Probleme, sagt ÖVP-Bürgermeister Gerald Glaser. In der frisch ausgemalten Kapelle fand man Fußabdrücke an den Wänden und Wachs auf den Bänken. Rund um die Kapelle liegt auch immer wieder Mist wie Getränkedosen. Die erste Konsequenz laut Glaser: „Wir müssen nun in der Nacht sperren.“ Zudem wurde die Polizei informiert und gebeten, bei Streiffahrten in der Nacht Nachschau zuhalten. Auch die Jägerschaft, die ja in den Nachtstunden unterwegs ist, wird aufpassen.

Einen Teil der Steine fand Grabner im Wald. Einige hatten Helfer auch schon auf ihre Plätze zurückgelegt oder neue gebracht, freut sie sich.