Künftig sitzen im Enzersfelder Gemeinderat nur noch 18 Mandatare. Der Sitz der FPÖ bleibt bis auf Weiteres unbesetzt. FP-Gemeinderat Hannes Pressler hat bereits im Juni sein Mandat aufgrund eines Wohnortwechsels zurückgelegt, der Mandatsverzicht wurde mit 13. Juli rechtskräftig. Thomas Six, der Listenzweite, verzichtete auf sein Mandat, weil er von seiner Kandidatur nichts wusste. Weitere Personen standen nicht auf der FP-Kandidatenlis-te für die Gemeinderatswahl 2015.

„Da vom Zustellungsbevollmächtigten der FPÖ in der vorgesehenen Frist kein Ersatzmitglied bekannt gegeben wurde, wurde aufgrund der Liste der Ersatzmitglieder des Gemeinderats der FPÖ als Nächstgereihter Herr Thomas Six in den Gemeinderat einberufen“, beschreibt VP-Bürgermeister Gerald Glaser das Prozedere. Dieser hätte jedoch schriftlich auf die Einberufung verzichtet.

Thomas Six: "Von Anfrage überrascht"

Auf NÖN-Anfrage bestätigt Six, dass er kein Interesse hat, das FP-Mandat anzunehmen. Er sei von der Anfrage des Bürgermeisters überrascht gewesen, „da ich nicht einmal gewusst habe, dass ich auf der Liste gestanden bin“.

Tatsache ist aber, dass der Gemeinde der FP-Wahlvorschlag inklusive Erklärung und Unterschrift der beiden Kandidaten vorliegt, wie Glaser gegenüber der NÖN bestätigt. Jeder Kandidat muss nämlich seine Aufnahme in den Wahlvorschlag schriftlich mit seiner Unterschrift bestätigen.

Wie Six auf die Liste gekommen ist, kann sich auch Pressler heute nicht mehr erklären. Six wäre 2010 auf der Kandidatenliste gestanden. „Vor der Wahl 2015 hat er mir dann gesagt, dass er vielleicht wegzieht, somit war das Thema für mich erledigt“, erinnert er sich. Six sei auch im Wahlkampf nicht eingebunden gewesen, sagt er.

Bezirksparteiobfrau Ina Aigner will den Blick nach vorne richten: „Es ist natürlich immer schmerzhaft, wenn ein Mandat nicht besetzt werden kann“, bedauert sie die Entwicklung in Enzersfeld im Gespräch mit der NÖN. Für die nächste Gemeinderatswahl im Jahr 2020 ist sie aber zuversichtlich, wieder neue Kandidaten für die FP-Liste zu finden, die sich dann der Wahl stellen.