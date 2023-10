Feuerwehren bei Staffelübung im Großeinsatz

Vier einzelne Einsatzszenarien hatte die Feuerwehr Enzersfeld zur heurigen Staffelübung zusammengestellt. Fast vier Stunden lang mussten die Florianis aus Enzersfeld und Königsbrunn ihr Können beweisen. Mit dabei war auch das Rote Kreuz.

Eine Person in Notlage war die erste Aufgabe, die es zu lösen galt. Hinter einem Presshaus in der Kellergasse war der Fahrer eines Traktors von der Landmaschine gestürzt und unter einem Hinterreifen eingeklemmt. Mit der so genannten „Südbahnwinde“ konnte das schwere Fahrzeug angehoben werden. Die eingeklemmte Person wurde befreit und an die Rettungskräfte übergeben.

Gleich der nächste Einsatz: Keine Pause für Mitglieder

Ohne Pause wurden die Kameraden zu einem Folgeeinsatz in die Florianigasse gerufen. Bei einem Gärgasunfall in einem Weinkeller wurden ein Vater und sein Sohn vermisst. Die Anfahrt gestaltete sich schwierig, weil wegen eines parkenden Autos das Vorbeikommen mit dem Einsatzfahrzeug eine Millimeterarbeit war. Unter Atemschutz konnten die Verunfallten aus dem Keller geborgen werden. First Responder Thomas Fessl übernahm die Betreuung und Reanimation.

Während einer kurzen Stärkung wurden die Florianis zu einem Brandeinsatz in einem Gewerbebetrieb in Königsbrunn alarmiert, Personen waren vermisst. Gemeinsam legten die Wehren von Königsbrunn und Enzersfeld Löschleitungen und Versorgungsleitungen vom nächsten Hydranten. Die Vermissten konnten gerettet werden.

Sechs Pkw und ein Traktor waren kurz darauf in einen Verkehrsunfall im Bereich Manhartsbrunnerstraße/Kirchengasse verwickelt. Insgesamt zwölf Verletzte - sieben Statisten und fünf Puppen - galt es zu retten und zu versorgen. Innerhalb von nur 20 Minuten waren alle versorgt und es ging zur Nachbesprechung.