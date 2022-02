Fahrgäste verärgert: Bus ist zu spät oder kommt nicht

Vergeblich wartete eine junge Frau am 2. Februar in Wien/Floridsdorf in Dunkelheit und Kälte auf den letzten Bus an diesem Tag, der sie nach Enzersfeld bringen sollte. Sie musste schließlich ihren Vater bitten, sie mit dem Auto abzuholen. „Ich wäre sonst nicht nach Hause gekommen“, schildert sie im NÖN-Gespräch.

Montag bis Freitag startet der Bus 501 seine letzte Fahrt um 21.45 von Floridsdorf, um von dort über Hagenbrunn und Enzersfeld nach Großebersdorf zu fahren. Es war nicht das erste Mal, dass die Linie 501 für Probleme sorgte, berichtet die Enzersfelderin. Regelmäßig müssten die Fahrgäste Verspätungen in Kauf nehmen. Besonders nachmittags schaffe es der Bus kaum, pünktlich in Floridsdorf loszufahren.

Probleme mit der Pünktlichkeit sind bei Dr. Richard nicht bekannt

Auf NÖN-Anfrage erklärt das zuständige Busunternehmen Dr. Richard den Ausfall: „Leider handelt es sich hierbei um einen Fehler unseres Lenkers. Die Dienstnummern des Einsatzplans wurden vom Lenker verwechselt.“ Die Probleme mit der Pünktlichkeit sind bei Dr. Richard nicht bekannt, laut dem Unternehmen liegen „keinerlei Beschwerden von Fahrgästen dazu vor“.

Für die Fahrgäste problematisch sei die Tatsache, dass es kaum Informationen über Verspätungen und Ausfälle gibt, kritisiert die Bus-Kundin. „Anstatt sich frühzeitig um eine alternative Heimfahrmöglichkeit kümmern zu können oder die einstündige Wartezeit bis zum nächsten planmäßig erscheinenden Bus in einem Café zu überbrücken, warten die meisten Passagiere bei der Haltestelle, da sie nicht wissen, ob es sich ‚nur‘ um eine Verspätung oder um einen Ausfall handelt“, erzählt sie.

Auch an jenem 2. Februar versuchte sie nach einer halbstündigen Wartezeit, Infos über den Verbleib des Busses zu bekommen. Ein Anruf bei VOR brachte kein Ergebnis. Man sei über keinen Ausfall informiert und man müsse sich in diesen Fall an das Busunternehmen Dr. Richard wenden, hieß es von VOR. Dr. Richard war zu dieser Uhrzeit telefonisch nicht mehr erreichbar, die Fahrgäste blieben ratlos zurück.

