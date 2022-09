Irrtum bei Grenze: Feldweg in „fremder“ Gemeinde saniert

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

Auf einen Irrtum bei den Gemeindegrenzen macht die SPÖ Enzersfeld in einer Aussendung aufmerksam: Man habe den Feldweg bei der Hagenbrunner Grabenbrücke/Wiesenfeldstraße links des Windschutzgürtels in Richtung Hagenbrunn saniert. Nur: Der Weg liegt in Hagenbrunn und damit im falschen Gemeindegebiet.

Dass Enzersfelds Bürgermeister „offenbar nicht weiß, wo die Grenzen der eigenen Gemeinde verlaufen, das ist bemerkenswert“, sagt die SPÖ mit Vorsitzenden Helga Ronge. Den Fehler gibt ÖVP-Bürgermeister Gerald Glaser zu, „der Grenzverlauf ist in diesem Bereich sehr kompliziert deshalb der Irrtum“.

Allerdings sind für die Gemeinde keine Mehrkosten entstanden, sagt Glaser. Das Material war übrig, Hagenbrunn werde im Gegenzug die Beleuchtung in der gemeinsamen Brennleitenstraße zur Gänze zahlen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.