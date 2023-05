Zwei Volksschulen traten dem Klimabündnis bei

Schauspieler Thomas Wackerlig trug als Klimaclown Hugo mit seiner interaktiven, humorvollen Show zur guten Stimmung anlässlich des Klimabündnis-Beitritts der beiden Volksschulen Enzersfeld und Hagenbrunn bei. Seine Botschaft: Bewegung macht Spaß, ist gesund und auch gut für die Umwelt!

Auf einem bunten Fahrrad drehte er seine Runden und plauderte mit den Kindern über klimafreundliche Mobilität, Mülltrennung und den achtsamen Umgang mit unserer Erde. „In beiden Volksschulen starten wir nach diesem Auftakt mit der Klimameilen-Sammelaktion. Für jeden klimafreundlich zurückgelegten Schulweg dürfen die Kinder einen Sticker in ihre Sammelhefte kleben. An den Wochenenden sammeln wir Freizeitwege“, erklärt Volksschuldirektorin Verena Weidinger (Enzersfeld).

Sie wollen ihren Beitrag fürs Klima leisten: die Kinder der Volksschule Enzersfeld. Foto: privat

Hagenbrunn ist seit 1998, Enzersfeld seit 1999 Klimabündnis-Gemeinde. Das Klimabündnis ist ein globales Klimaschutz-Netzwerk. Die Partnerschaft verbindet 23 indigene Völker in Amazonien mit Gemeinden, Betrieben und Bildungseinrichtungen in ganz Europa. In Österreich setzen sich über 770 Klimabündnis-Schulen, -Kindergärten und -Horte für Klimaschutz und den Erhalt des Regenwaldes ein.

„Wir bieten zielgruppengerechte Projekte, Unterrichtsmaterialien, Workshops, Vorträge, Seminare, Puppentheater, Klimaclown-Show sowie die europaweiten Kampagnen Blühende Straßen und Klimameilen“, sagt Christiane Barth, Bildungsbeauftragte von Klimabündnis Niederösterreich.

Foto: privat

Die Klimaclown-Show mit Schauspieler Thomas Wackerlig tourt seit mehr als 15 Jahren durch ganz Österreich. Er macht Kindertheater und Clownerie sowie Kommunikations- und Improvisationsworkshops in Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit.

