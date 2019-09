Einer von nur zwölf Kandidaten, die bei der ORF-Show „Feuer und Flamme“ um den Titel des besten freiwilligen Feuerwehrmanns von Österreich kämpfen, ist Martin Swoboda aus Enzersfeld. Im Gespräch mit der NÖN erzählt der 51-Jährige, wie die Bewerbung und die Dreharbeiten abliefen.

„Ich habe schon im Jahr 2018 im Feuerwehrmagazin ‚Brand aus‘ einen Aufruf des ORF gesehen und mich gemeldet“, so Swoboda. Gerade, als er sich gedacht hatte, „das wird eh nix sein“, kam ein Anruf, er solle einen kleinen Film drehen. „Dann war Funkstille bis März 2019, doch plötzlich ging es schnell“, erzählt Swoboda. Im Mai und Juni wurden alle acht Folgen in der Feuerwehrschule Tulln und in der Au produziert. „Wir waren praktisch kaserniert, drei Wochen lang wurde täglich von 10 Uhr bis 1 Uhr nachts gedreht“, erzählt Swoboda.

Die Kandidaten waren in zwei Gruppen geteilt und mussten abwechselnd parallel oder nacheinander bestimmte Einsatzszenarien bewältigen. „Katze am Baum“ oder „Silobrand“ lauteten die realistischen Szenarien. Die Teilnehmer wurden dabei von einer Psychologin, einem Leistungssportler und einem „Wettkampf-Firefighter“ bewertet. Swoboda war zwar der älteste Teilnehmer, schlug sich aber hervorragend, soviel sei verraten. Der Sieger der Show gewann 50.000 Euro für seine Feuerwehr.

Im Zivilberuf ist Swoboda Ausbildungsleiter für Brandschutz beim TÜV, als Florianijünger ist er vom Land ernannter Feuerwehrtechniker. „Die Feuerwehr ist mein Leben“, bekennt Swoboda, der seit dem 14. Lebensjahr bei der Feuerwehr aktiv ist. Aufgewachsen ist Swoboda in Großrußbach, seit zehn Jahren ist Enzersfeld die Heimat für ihn und seine beiden fast erwachsenen Töchter geworden, die im Rahmen einer Homestory auch im Fernsehen zu Wort kommen. Die erste Sendung am 27. September um 20.15 Uhr wird er sich mit seinen Kollegen beim TÜV ansehen. Moderiert wird die Sendereihe von Andi Knoll.