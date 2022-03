Keine Einigung zu Schulerweiterung: Zurück zum Start

Eigentlich hätten in einer eingeschobenen Gemeinderatssitzung die 17 einzelnen Gewerke für den Zubau der Volksschule im zweiten Anlauf beschlossen werden sollen. Nach einem Dringlichen Antrag der SPÖ, einer Sitzungsunterbrechung und Diskussionen wurde das Projekt an den Bauausschuss verwiesen.

Unmittelbar vor der Sitzung stand Planer und Baumeister Jan Salbrechter den Gemeinderäten Rede und Antwort zu den Ausschreibungen und Bewertungen der jeweiligen Anbote. Dies war nötig geworden, weil eine Woche zuvor in der Gemeinderatssitzung von der SPÖ-Fraktion kritisiert worden war, dass man über fast drei Millionen Euro entscheide, ohne Detailinfos zu haben.

Vor der Sitzung waren die Gemeinderäte in der Schule, um sich ein Bild vom geplanten Zubau und dessen Notwendigkeit zu machen. Schon bei diesem Treffen wurde vom freien Gemeinderat Robert Bauer kritisiert, dass „die Bauvorhaben der nächsten Zeit nicht richtig mitgerechnet werden“.

SPÖ kritisierte die schiefe Optik

Vor der Abstimmung im Gemeinderat brachte die SPÖ den Dringlichen Antrag ein. Darin wurde thematisiert, dass Planung, Ausschreibung und Bewertung der Anbote an Salbrechter vergeben worden waren, ohne andere Baumeister einzuladen. Auch die Frage, ob der Zubau in dieser Form nötig wäre, wurde gestellt. SPÖ-Gemeinderat Werner Ertl verwies allerdings auch darauf, dass es Gemeinsamkeiten in der Meinung der Mandatare beider Fraktionen gibt. „Es wäre daher gut, wenn wir uns so einig geben, wie wir es sind“, so Ertl.

Nach einer von ÖVP-Bürgermeister Gerald Glaser verlangten Sitzungsunterbrechung ging es in die Diskussion. „Normalerweise vergibt man ein Projekt nicht so“, sagte Ertl und kritisierte die schiefe Optik, die entstehe. Der Antrag seiner Fraktion richte sich nicht gegen Salbrechter, sondern gegen die Vergabe ohne Ausschreibung.

Stefan Wannenmacher will den künftigen Raumbedarf in der Gemeinde erheben. Foto: privat

Glaser erinnerte, dass das Projekt von Salbrechter auch die Grundlage für die Ausschreibungen und auch für die Förderansuchen war. Salbrechter sei deshalb mit der Planung beauftragt worden, weil er nicht nur der Bausachverständige der Gemeinde ist, sondern auch die Zusammenarbeit beim Bau des Bauhofs und der Erweiterung des Kindergartens problemlos funktioniert hatte. „Wir hatten positive Erfahrungen“, so Glaser.

„Wir sollten über das ganze Projekt noch einmal reden“, erklärte ÖVP-Vizebürgermeister Stefan Wannenmacher, auch Vorsitzender des Bauausschusses. „Wenn wir uns zusammensetzen, werden wir hoffentlich eine gemeinsame Lösung finden“, so Wannenmacher. Sein Antrag, den Schulzubau im Bauausschuss zu behandeln, fand auch die Zustimmung der SPÖ und wurde schließlich fast einstimmig angenommen. Nur Glaser enthielt sich auch nach Rückfrage seiner Stimme.

Raumbedarf in der Gemeinde erheben

Vor der Planung war man von 32 Taferlklasslern ausgegangen, bei der Einschreibung waren es nur 25. „Damit steht fest, die Klasse muss nicht geteilt werden“, erklärte Wannenmacher nach der Sitzung. Somit habe man etwas weniger Druck bei der Schulerweiterung. Allerdings sei allen Gemeinderäten klar: „Die Schule ist am Limit.“

Im Ausschuss soll nun bei null angefangen werden. „Es stehen Projekte für die nächsten Jahre an, wie etwa der Kindergarten oder mehr Platz für den Musikunterricht“, so Wannenmacher. Deshalb werde zunächst bis März erarbeitet, was in den nächsten Jahren benötigt wird. Dabei soll auch die Mehrfachverwendung berücksichtigt werden, „Wenn wir wissen, in welche Richtung es gehen soll, werden wir ein Projekt starten“, sagt Wannenmacher. Wenn es keine bessere Idee gibt, könne auch durchaus das vorhandene Projekt umgesetzt werden.

