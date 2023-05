Kellergassenfest: Sonne, Wein und ein bisschen etwas Ausgefallenes

Die Presshäuser in einer der schönsten Kellergassen des Weinviertels öffneten wieder ihre Pforten: Das begehrte Kellergassenfest ging in Enzersfeld über die Bühne - und wie immer erhielt es regen Zuspruch. Beim ersten Sommertag des Jahres lachte man mit der Sonne um die Wette. Viel Prominenz aus Politik und Wirtschaft und die Anwesenheit der Vizeweinkönigin rundeten das Geschehen ab.

Nach den Ansprachen am Pappelspitz von Weinbauernobmann Hannes Schiel und Bürgermeister Gerald Glaser wurde das Kellergassenfest eröffnet. Dann ging es gesammelt zur ersten Station von Franz Zwanzingers „20ers Winzerei“. Dort im Kellergewölbe wurden die ersten feinen Tropfen konsumiert. Insgesamt 14 Stationen gab der Weinführer her.

In einer Runde über Aukeller, Schüllerkeller, Sparterlkeller und Satzkeller zurück zum Ausgangspunkt konnten dann alle Weine verkostet werden. Ausgefallene Sorten wie Muscaris, Noble Oak und Edelbrände von Wolfgang Bartal waren am Start. Bei geselligem Zusammensein in der Ebene ließ man das Enzersfelder Kellergassenfest mit großem Erfolg ausklingen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.