Kinderferienaktion: Dank an alle für die Mitarbeit

Auch heuer wieder sorgten die Vereine und Organisationen der Marktgemeinde Enzersfeld mit 15 Aktivitäten für ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm mit viel Spiel, Spaß und Unterhaltung für die Kinder in der Ferienzeit. Den Auftakt zum Ferienspiel machte traditionell wieder die Theatergruppe mit dem allseits beliebten „Kasperltheater“ am Dorfplatz in Enzersfeld.

Erstmalig organisierte die Jugend Enzersfeld einen Kindernachmittag am Pappelspitz. Auch die Aktion des Bauhofes Enzersfeld, die heuer zum zweiten Mal stattfand, wurde wieder hervorragend von Kindern und Eltern angenommen. Viel Spaß hatten die Kleinen beim Bau mehrerer Bienenhotels. Aufregend war auch das Ausprobieren der Bauhoffahrzeuge und diverser Geräte, sodass das anschließende Eis besonders gut schmeckte. Der Dorferneuerungsverein Königsbrunn beteiligte sich wieder mit zwei beliebten Programmpunkten, nämlich dem Kinderzeltfest und der Kinderolympiade, die wieder großen Anklang bei den Kindern fanden.

Jedes Kind erhielt von der Marktgemeinde Enzersfeld für seine Teilnahme ein kleines Geschenk als Erinnerung an das Ferienspiel 2023. Bürgermeister Gerald Glaser bedankte sich mit einer Urkunde bei allen Vereinen und Organisationen, die sich an der Gestaltung und Mitwirkung der diesjährigen Ferienaktion beteiligt hatten, herzlich für ihr Engagement.