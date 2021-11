Mehr Schüler: Zubau wird nötig

In wenigen Jahren werde es in der Volksschule sechs statt vier Klassen geben, erklärte ÖVP-Bürgermeister Gerald Glaser in der letzten Gemeinderatssitzung. Deshalb müsse ein Zubau errichtet werden, der südseitig zum Parkplatz hin an das bestehende Gebäude anschließt. Zwei Klassenzimmer, zwei Gruppenräume und ein Lehrmittelzimmer werden entstehen.

Beauftragt mit einer groben Kostenschätzung wurde der Würnitzer Baumeister Jan Salbrechter. Zusammen mit Renovierungsarbeiten im Bestandsgebäude sind Kosten von brutto gut 2,7 Millionen Euro zu erwarten.

Von der SPÖ wurde kritisiert, dass nur Salbrechter zu einer Kostenschätzung eingeladen wurde und sein Gesamthonorar mit etwa 97.000 nur knapp unter jener Grenze liegt, ab der eine Ausschreibung verpflichtend ist. Die Fraktion verlangte somit eine Ausschreibung. Bei der Abstimmung waren die SPÖ und der freie Gemeinderat Robert Bauer gegen diese Vergabe. Der Beschluss wurde mit den Stimmen der ÖVP gefasst.