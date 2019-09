Start zur ersten Foto-Rallye war um 13 Uhr am Hauptplatz der Marktgemeinde. Die elf Teilnehmer am Wettbewerb des FotoClub erhielten eine Liste mit zehn vorgegeben Themen und hatten ein Zeitlimit von vier Stunden, um in vorgegebener Reihenfolge zu jedem Thema ein passendes Bild zu knipsen.

„Spätsommer“, „Nahaufnahme“, „Offen“, „Geschlossen“, „Technik“, „Rot“, „Bewegung“, „Hitzig“, „Zahn der Zeit“ und „Schlüpfrig“ waren die Vorgaben. Bewertet wurde von einer dreiköpfigen Jury unter Obmann Josef Eichberger.

Harald Wöhrnschimmel lieferte seine Bilder vier Minuten vor Abgabeschluss ab und ging mit seinen zehn Handyfotos als Sieger hervor. Zum Thema Technik wählte er das Uhrwerk einer Pendeluhr, bei Rot fand er eine Kinderrutsche und für die Aufgabe „Spätsommer“ wählte er Sonnenblumen.

„Früher hab ich hobbymäßig fotografiert, derzeit weniger; die Spiegelreflexkamera mit den fünf verschiedenen Objektiven hab ich heute zu Hause gelassen“, verriet er nach der Siegerehrung. Platz zwei ging an Claudia Doll, Dritte wurde Edeltraud Strell. Alle Teilnehmer wurden prämiert.