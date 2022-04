Nach Polit-Hickhack: Schulzubau nun beschlossen

Werbung Stockerau Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Nun ging es doch: Der Zubau bei der Volksschule wird genau so errichtet, wie von ÖVP-Bürgermeister Gerald Glaser vorgestellt und von Baumeister Jan Salbrechter geplant. Dies wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen. Glaser freute sich, „dass man nach dem politischen Hickhack wieder zu einer gemeinsamen Linie gefunden hat“.

Im Februar war die Abstimmung an den Einwürfen der SPÖ gescheitert. Begründung war damals, dass man zu wenig über die Details bei der Ausschreibung wisse. Daraufhin wurde Salbrechter eingeladen, das Projekt den Gemeinderäten vorzustellen. Die im Anschluss geplante gewesene Abstimmung fand nicht statt, man einigte sich, das Projekt im Bauausschuss zu behandeln.

In Vertretung des Ausschussvorsitzenden Stefan Wannenmacher erklärte ÖVP-Gemeinderat Karl Arnhof das Sitzungsprotokoll. So habe Wannenmacher, der eine Mehrfachnutzung des Zubaus wollte, bei einem Architekten nachgefragt, ob an den geplanten Zubau auch ein neuer Kindergarten angebaut werden kann. Zur Notwendigkeit zusätzlicher Schulklassen sei man zur Erkenntnis gelangt, dass es möglich sei, dass noch weitere Erstklassler angemeldet werden. Zudem bestehe die Gefahr, dass eine Verzögerung zu einer deutlichen Verteuerung des Projekts führen könnte.

Auch wenn im Ausschuss letztendlich Einstimmigkeit herrschte, gab es noch grundsätzliche Kritik. SPÖ-Gemeinderat Werner Ertl meinte, er hätte gern „mehr Zeit gehabt, um sich das Projekt genauer ansehen zu können“. Dies wurde für künftige Bauprojekte gefordert.

In 17 Punkten wurden schließlich auch die Vergaben sämtlicher Gewerke für den Zu- und Umbau der Volksschule einstimmig beschlossen. Für den Bau sind drei Millionen Euro veranschlagt.

