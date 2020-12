Rasch auf den Lockdown reagiert hat man in der Pfarre Enzersfeld. Der Nikolaus wird auch heuer rund um den 6. Dezember seine Auftritte in der Marktgemeinde haben, aber diesmal nur virtuell im Internet.

Ursprünglich war für den 6. Dezember eine Nikolausandacht in der Kirche geplant, allerdings nur mit Voranmeldung und zugewiesenen Sitzplätze. Den Probelauf für dieses System gab es bereits beim Martinsfest. Anders als bisher wäre es eine normale Messe in Anwesenheit des Nikolaus gewesen, die beliebte Prozession wäre schon vor dem harten Lockdown ein Opfer der Covid-19-Regeln geworden.

Weil dies jetzt aber alles hinfällig ist, wird der beliebte Nikolo-Darsteller Wilhelm Rohskopf zum Video- und Internetstar. „Den Bart hat er sich ja schon wachsen lassen“, nennt Pfarrsekretärin Karin Sponer die schon deutlich sichtbare Grundvoraussetzung für den heiligen Nikolaus.

Im Vorfeld wird nun ein Video gedreht, in dem Rohskopf wie auch in früheren Jahren agiert. Erst erzählt er den Kindern die Geschichte von dem heiligen Mann und verwandelt sich dann vor ihren Augen in den Nikolo. „Man muss den Kindern was bieten“, begründet der 74-jährige Hobby-Nikolaus seinen Einsatz. Er ist schon auf das Ergebnis des Videodrehs gespannt. „Das ist heuer leider die einzige Möglichkeit, um die Kinder zu erreichen“, so Rohskopf über seinen Gang vor die Kamera.

Mit einem einzigen Nikolo-Video ist es laut Sponer aber nicht getan, die Botschaft kann von den Eltern mit dem Namen der Kinder „bestellt“ werden. Dann wird der Heilige Mann auch verraten, wo er ein kleines Sackerl abgestellt hat.