Der Fotoklub Enzersfeld erreichte bei der österreichischen Fotoklub-Meisterschaft mit 158 Gesamtpunkten den hervorragenden 52. Platz. Damit konnte man sich den besten Rang aller Korneuburger Teilnehmer sichern.

892 Fotoklubs und Fotovereinigungen nahmen die Chance wahr, sich in einem Wettstreit zu messen, sage und schreibe 13.000 Fotos wurden dabei eingereicht. Teilnehmer waren Fotoklubs, Vereine, Fotostammtische, Firmenfotoklubs, Sportvereinssektionen zum Thema Fotografie sowie Facebook- und Instagram-Teams aus ganz Österreich.

„Uns ging es bei diesem österreichweiten Wettbewerb darum, dieses einmalige Potenzial endlich einmal auch an die Wahrnehmungsschwelle der Öffentlichkeit zu führen und deutlich zu machen, wie exzellent in Österreich fotografiert wird“, so Chris Hinterobermaier vom Veranstalter Trierenberg Super Circuit.

Wegen der Coronakrise wurde die Jury ins Ausland verlegt, so wurde größtmögliche Objektivität und Unvoreingenommenheit garantiert. Ein Dreierteam von äußerst versierten Fotografen aus China, die jeweils schon mehrere Male in Österreich als Jurymitglieder des Trierenberg Super Circuit tätig waren, übernahm die Bewertung. Dabei konnten sich exakt zehn Prozent der Teilnehmerliste, also 89 Klubs, in die Liste der Preisträger eintragen.

Enzersfelds Fotoklub-Obmann Josef Eichberger durfte ob der Platzierung seines Teams schlussendlich zufrieden sein. Die Klubtrophy, die im September des heurigen Jahres den Enzersfeldern im Rahmen der Überblendschau-Tour „Die besten Fotos der Welt 2000-2020“ übergeben werden sollte, findet aufgrund der Corona Krise erst im Jahr 2021 statt.