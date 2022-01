SPÖ fordert Tempobremsen gegen Raser

Fahrbahnteiler als Tempobremsen bei den Ortseinfahrten fordert die SPÖ. Da die Manhartsbrunner Straße in Enzersfeld und die Stettner Straße in Königsbrunn saniert werden, sollte in diesen beiden Straßenzügen damit begonnen werden, heißt es in einer Aussendung. In der abschüssigen Manhartsbrunner Straße würden Autofahrer oft erst vor der Stopptafel bei der Hauptstraße bremsen, kritisiert SPÖ-Chefin Helga Ronge.

Sie erinnert, dass Kinder auf dieser Straße mit dem Rad von den Sportplätzen zurück in den Ort fahren. In der Stettner Straße wiederum sei durch die bevorstehende Verbauung des Döbelfeldes in den nächsten Jahren mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Ronge ortet allerdings auch das generelle Problem, dass im Bereich der Ortseinfahrten zu schnell gefahren werde. Für sie sind Fahrbahnteiler das Mittel der Wahl, „weil wir aus Erfahrung wissen, dass weder die Geschwindigkeitsanzeigetafeln, noch eine optische Verengung – wie wir sie an der Ortseinfahrt Großebersdorfer Straße haben – in der Lage sind, eine echte Geschwindigkeitsreduktion herbeizuführen“.

Der Idee der Fahrbahnteiler steht auch ÖVP-Bürgermeister Gerald Glaser positiv gegenüber, allerdings sei neben den Kosten der erhöhte Platzbedarf zumeist das Problem. „Auch landwirtschaftliche Fahrzeuge und Schneepflüge müssen an den Fahrbahnteilern vorbei kommen“, erklärt er. Deshalb werde Grund neben der vorhandenen Fahrbahn benötigt, der meist nicht verkäuflich ist.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren