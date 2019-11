„Wir haben uns gleich zum Start der Aktion im Jahr 2018 beworben“, freut sich der Enzersfelder ÖVP-Bürgermeister Gerald Glaser über den Zuschlag. Zehn bis 15 Hotspots werden in Enzersfeld und Königsbrunn errichtet, die Suche nach den besten Standorten läuft. SPÖ-Chefin Helga Ronge erinnert, dass ihre Fraktion im vergangenen Jahr Gratis-WLAN um das Gemeindehaus Enzersfeld sowie das Dorfhaus Königsbrunn gefordert hat. Glaser weist auf den bestehenden Gastzugang im Gemeindeamt hin.

„Ich freue mich ungemein, dass Stetten als eine von nur 142 Gemeinden österreichweit ausgewählt wurde“, so SPÖ-Bürgermeister Thomas Seifert aus Stetten. Mit 15.000 Euro aus EU-Geldern wird das WLAN-Projekt unterstützt. Als nächster Schritt müssen nun geeignete Plätze für etwa zehn Hotspots an belebten Plätzen gesucht werden, hauptsächlich werden es wohl Gebäude der Gemeinde sein, so Seifert.

Er hat auch bereits mit der Nachbargemeinde Enzersfeld eine Kooperation besprochen. „Wir sind beide kleine Gemeinden, da ist die Zusammenarbeit sinnvoll. Möglicherweise sind so auch günstigere Preise für die benötigte Hardware zu erzielen“, überlegt Seifert.