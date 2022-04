Vize Wannenmacher aus Spital entlassen: Rehabilitation steht an

„Mir geht’s gut“, sagt Stefan Wannenmacher im Gespräch mit der NÖN. Nur wenige Tage zuvor hatte er die Facebook-Gemeinde mit der Nachricht geschockt, dass er einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Er habe in der Nacht „ein Brennen in der Brust“ gespürt und zuerst an eine Corona-Infektion gedacht. Als der Test negativ war, die Schmerzen aber blieben, rief der Enzersfelder Vizebürgermeister doch die Rettung. Mit dieser ging es ins Krankenhaus Stockerau und dann zur weiteren Versorgung nach St. Pölten. Dort wurde dem 42-Jährigen ein Stent eingesetzt.

Dass es so glimpflich abgelaufen ist, darüber ist Wannenmacher froh, und er dankt dem Personal in beiden Spitälern. Schon eine Woche später ging es wieder nach Hause. Untätig war Wannenmacher im Spital nicht: Per Handy und Laptop blieb er bei der Gemeindearbeit auf dem Laufenden.

Den rund vier Wochen der Rehabilitation sieht er bereits positiv entgegen. Danach werde er sich wieder voll für die Gemeinde und die Bürger einsetzen, verspricht Wannenmacher.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden