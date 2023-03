Korneuburger Bücherei erlebt Boom

Rund 19.000 Entlehnungen zählte die Stadtbücherei im Jahr 2022. Kinder und Jugendliche waren die häufigsten Kunden, von ihnen wurden im Vorjahr 13.000 Medien ausgeborgt. Tonies, Tonieboxen, Bilderbücher und Bücher für Kinder im Volksschulalter waren am gefragtesten.

Durch das aktive Team der Stadtbücherei und Präsenz bei zahlreichen Veranstaltungen konnten 193 neue Leser begrüßt werden. Sie können sich unter den derzeit 14.145 gelisteten Medien ihre Favoriten aussuchen. Krimis, Thriller und Familiensagas werden von den Erwachsenen am häufigsten nachgefragt.

Bürgermeister Christian Gepp danke allen Engagierten: „Herzlichen Dank an das Team der „Schmiede-Zukunft und Arbeit“ und an das große ehrenamtliche Team der Stadtbücherei, die für den reibungslosen Ablauf in der Stadtbücherei sorgen.“

