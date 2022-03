Einbrecher in Korneuburg verletzte zwei Frauen

Werbung

Der 26-Jährige wurde am Wiener Hauptbahnhof festgenommen. Er hatte einen Rucksack mit Einbruchswerkzeug und vermutlichem Diebesgut, u.a. ein Laptop und Modeschmuck, bei sich, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

Der Mann war am 14. März in der Früh via Keller in ein Wohnhaus in Korneuburg eingedrungen. Er durchsuchte das Objekt und nahm Wertsachen wie Schmuck und Uhren ebenso wie einen Rucksack an sich, wurde jedoch überrascht. Nach einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Täter und der Hausbesitzerin, einer Pensionistin, und in weiterer Folge auch zwischen dem Täter und einer Pflegerin ließ der Mann die Beute zurück und flüchtete.

Die Frauen erlitten beim Gerangel mit dem Täter Verletzungen leichten bis mittelschweren Grades. Die Pensionistin wurde laut Polizei im Krankenhaus ambulant behandelt.

Bei der Tatortarbeit durch Beamte der Polizeiinspektion Korneuburg wurde ein Mobiltelefon ohne SIM-Karte aufgefunden, das der Täter auf der Flucht verloren hatte. Die weitere Amtshandlung wurde vom Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen. Die Ermittler forschten einen unterstandslosen slowakischen Staatsbürger im Alter von 26 Jahren als Verdächtigen aus, der am Mittwochnachmittag auf dem Hauptbahnhof in Wien festgenommen wurde.

Laut Polizei zeigte sich der 26-Jährige zum Sachverhalt in Korneuburg nur teilweise geständig. Zur Herkunft der mitgeführten Gegenstände konnte er keine glaubhaften Angaben machen.

