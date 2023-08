Stockerauer Volksschulen starten in eine neue Ära

Die 1951 erbaute Volksschule West und die 20 Jahre später errichtete Volksschule Josef Wondrak gehen in diesem Schuljahr in eine neue Ära. Die thermische und bautechnische Sanierung mitsamt einer Erweiterung für 74 Pädagogen und über 700 Schüler wurde ab Juli 2022 in einer Bauzeit von einem Jahr und zwei Monaten umgesetzt - bei laufendem Betrieb. Ein Teil der Klassen wurde ausgelagert.

Die Besichtigung in der Vorwoche zeigte, dass auf der Baustelle noch gewerkt wird, parallel dazu erfolgte aber schon die Reinigung der ersten Räume. Vertreter der Stadt wie das Architektenbüro Maurer & Partner versichern gleichermaßen: Der Unterricht startet wie gewohnt im September in den beiden Häusern. Es könne nur sein, dass die eine oder andere Handwerkergruppe noch aktiv sein wird.

Straffer Zeitplan: Alles ist noch nicht finalisiert

Der Zeitplan war „von Haus aus eine Challenge“, erklärt Projektleiter Leopold Fischer. Die Ferien waren fixe Phasen, wo eine Vielzahl an Aufgaben umgesetzt wurde. Der Altbestand wurde kernsaniert und erhielt eine Wärmedämmung, neu sind die Holz-Alu-Fenster und die Beschattung. Die Aufstockung der beiden Schulen erfolgte in Fichtenholz-Bauweise. Die neuen Klassen dürften eine neue Wohlfühloase sein: Beide Direktorinnen haben Projektleiter Fischer geschildert, dass die Schüler den Unterricht viel ruhiger verfolgen.

Offiziell eröffnet werden die Häuser noch nicht, denn: Die Außenanlagen müssen noch gestaltet werden, der Turnsaal für die Volksschule Wondrak und Mittelschulen wird noch finalisiert und der Einbau des Lifts erfolgt gerade.

Dass die Schulen sperrangelweit an Wochenenden offen steht, fiel Passanten auf: Handwerker arbeiten aber samstags, auch an Sonntagen ist der eine oder andere anzutreffen, bestätigt Fischer. Zuletzt habe der Maler an einem Sonntag Vorbereitungen durchgeführt.

Wondrak-Schule war statisch weniger stabil als gedacht

Der Zeitplan, die Kosten und die Lieferung der Industrie waren Herausforderungen, die bewältigt werden mussten. Stadtrat Markus Rosenberger (SPÖ) betont, dass bei der Organisation besonders auf die Zeit geachtet wurde. „Wir haben darauf geschaut, wo man den Ablauf verbessern kann, dass man schneller wird.“

Fischer war bei der Wondrak-Schule außerdem überraschend mit statischen Problemen konfrontiert. Das Gebäude wurde zwar ursprünglich 1971 erdbebensicher errichtet, die Berechnungsgrundlagen haben sich aber verändert. Der Unterbau musste also verstärkt werden, damit überhaupt eine Aufstockung erfolgen konnte. „Und das mitten im Schulbetrieb, das war schon eine Herausforderung“, sagt Fischer. Und verursachte Mehrkosten.

Kosten werden auf 20 Millionen Euro steigen

Die Kosten waren immer wieder Thema im Gemeinderat, die Grünen hinterfragten den großen finanziellen Brocken. Tatsache ist, dass sich auch die Obergrenze von 18 Millionen Euro nicht halten wird können. „Wir brauchen noch zwei Millionen Euro“, führt dies Finanzstadtrat Gerhard Dummer (ÖVP) auf die gestiegenen Baupreise zurück. „Das ist nicht erfreulich, aber auch nicht dramatisch.“

Der Finanzstadtrat macht sich keine allzu großen Sorgen, was die Finanzierung betrifft - angesichts der festgelegten Zinsen von 0,7 Prozent. „Wir können mit fixen Kosten rechnen“, erläutert Dummer. „Aber wir haben trotzdem 500.000 Euro pro Jahr an Kosten.“

Die Brücke kommt in diesen Tagen

Sie sollen in eine moderne, energieeffiziente Schule mit Photovoltaik-Anlagen am Dach fließen - mit 32 Klassen, vier Mehrzweckräumen und 16 Gruppenräumen etwa für die Nachmittagsbetreuung, die nun vor Ort stattfinden kann. Die Stadtgemeinde lukriert die maximale Förderungssumme und hat daher mehr Gruppenräume als zuerst vorgesehen errichten lassen.

Eine Brücke wird künftig beide Häuser verbinden: Die Elemente werden in diesen Tagen angeliefert und miteinander über dem Schulweg verbunden. Alle Schüler nutzen nämlich den großen Saal im obersten Stockwerk der Wondrak-Schule mitsamt Freiluftklasse auf der Terrasse.

Die akustische Dämmung sorgt dafür, dass es in Räumen überhaupt nicht mehr hallt. Die Wondrak-Volksschule hat ein breiteres Stiegenhaus, der gewonnene Platz wird als Garderobe genutzt. Der 70 Jahre alte Parkettboden der Volksschule West wurde - wie auch die Türen - abgeschliffen. Ein Teil der Tische, Sesseln und Kästen sind neu, der Rest bleibt erhalten.

„Das, was wir übernehmen konnten, ist der Nachnutzung zugeführt worden“, erklärt Rosenberger. Kreidetafeln kommen in Gruppenräumen zum Einsatz, alte Kästen fürs Archiv. 34 digitale Schreibtafeln wurden angekauft, zwei werden vermutlich noch folgen und alle Klassen haben Schränke für Tablets – ein Möbelstück, das die Planer, Finanziers und Arbeiter in ihrer Schulzeit gar nicht verwendet haben.