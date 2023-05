Einbruch in Zug - 20.000 Euro Schaden

Hans Narrenhofer, Geschäftsführer der regiobahn mit Sitz in Ernstbrunn, ist stocksauer. In Waggons, die über Nacht auf dem Mistelbacher Lokalbahnhof standen, wurde eingebrochen. Da eine Fahrt mit 300 Personen nach Zell am Zee vorbereitet wurde, befanden sich bereits zahlreiche alkoholische Getränke im Zug. Narrenhofer ist fassungslos: „Für einpaar Flaschen Bacardi und ein paar Tragerln Bier wurde ein Sachschaden von fast 20.000 Euro angerichtet, das ist einfach unglaublich.“ Er vermutet eine Gruppe Jugendlicher hinter der Tat.

DNA-Spuren wurden gesichert

Es wurden mehrere Fenster eingeschlagen, Türen verbogen, Vorhänge heruntergerissen und Einrichtungsgegenstände zerstört. „Die Täter haben sich nicht mit den Getränken zufriedengegeben, sondern haben auch Vandalismus betrieben“, ist beim Geschäftsführer auch völliges Unverständnis vorhaben. Da man nicht versichert ist, muss die regiobahn selbst für den Schaden aufkommen. Diese Vorstellung hätte ihm eine schlaflose Nacht beschert, erzählt Narrenhofer.

Über das Toilettenfenster stiegen die Täter ein. Foto: privat

Aber es besteht Hoffnung, dass man die Täter ausforscht: Eine Haube wurde zurückgelassen, dadurch konnten DNA-Spuren gesichert werden. Wer aber was gesehen hat, soll sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen an die regiobahn oder die Polizeiinspektion Mistelbach wenden.

