Seit 1. März finden die Tests jeden Mittwoch von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag von 9 bis 13 Uhr in der Veranstaltungshalle statt. ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl hat mit der Apotheke-Drogerie verhandelt, auch sie bietet am Montag und Freitag jeweils von 12 bis 14 Uhr Testungen an. Dabei ist der Hofeingang zu benutzen, und es ist eine Voranmeldung unter 02576/2234 nötig.

Die Testungen in der Veranstaltungshalle werden gut angenommen. Gangl, der an jedem Testtag persönlich vor Ort ist: „Seit dem Massentest-Wochenende inklusive Dezember und Jänner sind 7.812 Personen getestet worden. Das Erfreuliche ist auch, dass 272 Personen freiwillig mitgewirkt haben.“ Er will sich auch via NÖN bei allen Helfern bedanken. An dem Massentestwochenende waren auch viele Feuerwehrmitglieder im Einsatz, der Bürgermeister dankt auch ihnen und den Rot-Kreuz-Mitarbeitern für die Abstrich-Abnahme. Gangl zählte allein am letzten Sonntag 556 Personen, die zum Testen gekommen waren: „Das Angebot nahmen viele Leute aus anderen Gemeinden an, rund die Hälfte waren aus Fremdgemeinden.“