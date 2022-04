Alles dreht sich ums Lego: Spenden für Ukraine gesammelt

Werbung

Ein voller Erfolg war die „Klemmsteine-Ausstellung“ des neuen Vereins „Der helfende Stein“ in der Veranstaltungshalle. Die Schau zog viele Besucher und Freunde von Lego und Klemmsteinen an.

Der Lego-Spieltisch für die Kinder war immer besetzt. Auch ein Flohmarkt mit Lego und ein Verkaufsstand des Shops „Die Klemme“ von Markus Leopold-Blaim sorgte für viel Interesse bei den großen und kleinen Besuchern.

Der Spendenwürfel wurde gut befüllt: „Damit helfen wir in Not geratenen Familien, aber auch für die Ukrainehilfe haben wir schon geliefert“, erzählt „Peppi-Onkel“ Josef Reckendorfer, der den Verein mit Leopold-Blaim gegründet hatte.

Auch Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich kam mit Bürgermeister Horst Gangl in die Veranstaltungshalle. Gangl „verliebte“ sich gleich in die vielen Feuerwehrbauwerke und in die Autos aus Lego.

Der Ausdruck „Klemmsteine“ führte vorerst zu Unkenntnis; dass es sich um die legendären Legosteine und ähnliche Bausteine zum Zusammenstecken handelte, war aber bald allen Besuchern klar und konnte auch in jeder Form gefallen. Bauwerke, Autos, Schiffe, Roboter, Baufahrzeuge sorgten für viel Begeisterung.

Im September soll eine derartige Ausstellung in Korneuburg abgehalten werden, darüber verhandelt der Verein derzeit allerdings noch.

