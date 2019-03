Der letzte Fund: Es wurde ein alter Dachstuhl im Ernstbrunner Wald entsorgt. Die Ablagerung sieht dabei nicht nur unschön aus, sondern zerstört auch den Lebensraum von Mensch und Tier. "Viele Materialien – darunter Sperrmüll, Altholz oder Reifen - können im Allstoffsammelzentrum Ernstbrunn gratis abgegeben werden!", appelliert Gangl.

Für die Gemeinde ist es schwer, die Verantwortlichen ausfindig zu machen, somit können in den meisten Fällen nur anonyme Anzeigen gemacht werden und viele Täter bleiben ungestraft. Bei Hinweisen zu dem illegal abgelagerten Dachstuhl kann man sich per E-Mail an gemeindeamt.ernstbrunn@netway.at wenden