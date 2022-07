Appell beim Schulabschluss der ÖKO-Mittelschule: „Zeigt jetzt Stärke!“

Werbung

Nach zwei Jahren Corona-Pause durfte die ÖKO-Mittelschule Ernstbrunn den Schulschluss wieder ordentlich feiern. Drei vierte Klassen mit insgesamt 54 Kindern gehen künftig andere Wege – sie besuchen andere Schulen wie die Polytechnische Schule, um später einen Beruf zu erlernen. Jedenfalls war das Ergebnis positiv: „Wir haben viel durchgemacht, aber alle schafften einen positiven Schulabschluss, 20 Kinder mit ausgezeichneten Erfolg, sieben mit gutem Erfolg, ein Sehr Gut und Andreas Haslinger und Laurina Sieber haben in allen Gegenständen einen Einser“, verkündete Direktor Thomas Laab mit Stolz.

Einige Schüler zeigten auf der Showbühne ihr wahres Talent, ob mit Musik, Gesang, Tanz oder auch auf dem Mountainbike. Der Applaus von den vielen Eltern und Großeltern sowie den Ehrengästen Bürgermeister Karl Lehner (Großmugl), der letztmalig als Gemeindechef auftrat, Vizebürgermeister Gerhard Toifl (Ernstbrunn), Vizebürgermeisterin Jutta Mayr-Losek (Großrußbach) und Altdirektor Felix Swoboda war den Aktiven bei diesen Leistungen sicher.

Ernstbrunn-Vizebürgermeister Gerhard Toifl animierte in seiner Rede die Schulabgänger, dass sie jetzt Eigenverantwortung übernehmen sollten, ob in der Dorfgemeinschaft, bei Vereinen, bei den Feuerwehren oder in den Gemeinden: „Zeigt Stärke für unser Land!“. Nach dem Showteil in der Veranstaltungshalle wechselten alle Anwesenden in das Schulgebäude zum Buffet.

