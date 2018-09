Der Mann hatte in rund 2,40 Metern Höhe von einem Arbeitskorb aus an einem Garagentor gearbeitet. Dabei dürfte der an einem Stapler montierte Korb gekippt sein, woraufhin der 52-Jährige mit diesem zu Boden stürzte, hieß es von der Polizei.

Ein 24-Jähriger, der den Stapler bedient hatte, verständigte die Rettungskräfte. Der 52-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Wien Meidling geflogen. Für die Erhebungen wurde das Arbeitsinspektorat beigezogen.