„Den traditionellen Maibaumaufstellern in den Orten war das verboten. Jetzt hätte ich mit den Gemeindearbeitern einen aufstellen können, das wollte ich auch nicht, also ist unser Maibaum am Hauptplatz halt auch ein Corona-Opfer“, war Bürgermeister Horst Gangl über die Gegebenheiten etwas bedrückt. Dennoch ließen sich die Bewohner in den Katastralgemeinden so einiges einfallen, um doch noch den 1. Mai hochleben zu lassen:

Ernstbrunn: Als „Ersatz“ für den Maibaum beim Landsknechtbrunnen montierte Christian Lorenz die fast historische Maibaumtafel. „Ein Hoch dem Bürgermeister und der Bevölkerung von Ernstbrunn“ ist darauf zu lesen. Die Tafel hat noch der „Mann mit den goldenen Händen“, Ehrenbürger Ferdinand Weiß, im Jahr 2006 angefertigt. Ortschef Gangl stieß mit Lorenz darauf an.

Feuerwehrkommandant Mario Liebhart und sein Kommando bekamen eine nette Tafel auf dem Fahnenmast platziert. Für Bürgermeister Gangl wurde im Altstoffsammelzentrum auf einer alten Bauhütte von den Bauhofmitarbeitern eine Tafel „Hoch unserem Chef“ montiert.

Au: In Au ließ es sich die Dorfjugend nicht nehmen, einen „alternativen“ Maibaum aufzubauen: Am Fahnenmast wurde ein Holzbrett montiert und mit sechs Tafeln geschmückt, wo eine Tafel „Ein Hoch dem neuen Unterabschnittskommandanten Franz Dober“ dazukam. Der Jugend, dem FF-Kommandanten, dem Ortsvorsteher, den Kindern des Ortes und dem Gastwirt wurden bereits Tafeln gewidmet.

Dörfles: Das traditionelle Maibaumfest der „Baumpartie“ zum 1. Mai wurde natürlich auch abgesagt, aber wie Ortsvorsteher Walter Schmutz angekündigt hat, sollte „etwas“ beim Ortseingang stehen – und so ist es nun auch. Er recycelte den Christbaum von diesem Platz, entastete den Stamm und schmückte den bereits dürren Gipfel mit Bändern. Zudem befestigte er die Tafel darauf, es entstand also ein echter „Corona-Maibaum“.

Klement: Der UFC Klement ehrte Wirtin Beate Hösch mit einer Maitafel am Parkplatz, denn auch da ist der große Maibaum diesmal ausgeblieben. „Ich habe sie von ganz lieben Freunden bekommen“ , kommentierte die Wirtin regelrecht ergriffen das Geschenk.