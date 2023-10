Die Feuerwehr feierte drei Tage lang

Am vergangenen Wochenende fand bei der Freiwilligen Feuerwehr Ernstbrunn an drei Tagen das beliebte Oktoberfest statt – und es gab viel zu feiern. Am Freitag begann der Reigen mit dem Heurigenbetrieb, am Abend lockte der Barbetrieb viele Besucher an. Am Samstag ging es mit Heurigenbetrieb weiter, am Abend sorgten „Die Krochledern“ für stimmungsvolle Live-Musik. Am Sonntag gab es den Ausklang mit einem Frühschoppen. „An allen drei Tagen war so viel los wie schon lange nicht mehr“, bilanzierte Kommandant Mario Liebhart sehr zufrieden.

Feuerwehrkommandant Mario Liebhart (l.) und Bürgermeiser Gerhard Toifl waren beim Oktoberfest in Feierlaune. Foto: Christian Sturm

Am Sonntag fand der Höhepunkt statt, es wurden das 140-jährige Jubiläum der Feuerwehr Ernstbrunn und das 25-jährige Bestehen der Feuerwehrjugend gefeiert. Im Rahmen des Festaktes gab es jede Menge Ehrungen von Feuerwehrmitgliedern. Der Stellvertreter des Landesfeuerwehrkommandanten, Martin Boyer, überreichte etwa eine Urkunde des NÖ Landesfeuerwehrverbandes an die Feuerwehrkids, er löste aber bei ihnen mit coolen Brillen noch mehr Begeisterung aus. In den Ansprachen wurden die Leistungen der Jugend gewürdigt.

Auch Horst Gangl, der Anfang September sein Bürgermeisteramt niederlegte, wurde geehrt. Er durfte sich über viele anerkennende Worte und eine Statue des Heiligen Florians, die ihm vom Landesfeuerwehrverband überreicht wurde, freuen. Der Reinerlös der gelungenen Veranstaltung wird für die Anschaffung von normgerechter Einsatzbekleidung verwendet.