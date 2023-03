Energiebericht: Anteil der LED-Lampen bei 97 Prozent

Wie wichtig Energiesparen gerade in der aktuellen Zeit ist, ist ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl bewusst. Deshalb präsentiert er stolz den Energiebericht 2022 und verweist darauf, was die Gemeinde diesbezüglich umsetzt.

Bereits seit mehr als zwölf Jahren führt Ernstbrunn eine genaue Energiebuchhaltung über die Anlagen, dadurch ist es möglich, gezielte stromsparende Maßnahmen und notwendige Konzepte zu erarbeiten und jährlich in neue Technologien und alternative Energieanlagen zu investieren. Der Gesamtstromverbrauch 2008 bis 2022 zeigt, dass die Marktgemeinde durch diese Maßnahmen eine große Reduktion erzielt hat und eine Stabilität an CO₂-Einsparung erreicht wurde. Es werden derzeit 78 Stromanlagen, 19 PV-Anlagen, neun Gasanlagen und eine Pelletsanlage betrieben, dazu werden vier E-Autos verwendet.

In den letzten Jahren errichtete Ernstbrunn 19 gemeindeeigene Öko-Stromanlagen. Im Vorjahr wurde 234.315 KWp Sonnenstrom erzeugt.

E-Mobilität

Mit den vier gemeindeeigenen E-Fahrzeugen wurden insgesamt 48.949 Kilometer ohne Emissionen zurückgelegt. Dies entspricht einer CO₂-Einsparung von 7,5 Tonnen.

E-Bike-Förderung

Durch die Marktgemeinde wird die Initiative zur „Steigerung des täglichen Radverkehrs“ weiterhin verstärkt. Durch die gemeindeeigene E-Bike-Förderung wurden in den Jahren 2017 bis 2022 bereits 177 Elektrofahrräder gefördert.

Öffentliche Beleuchtung

Im Bereich der öffentlichen Beleuchtung (inklusive Gebäudeaußenbeleuchtungen) existieren derzeit 1.276 Lichtpunkte, davon wurden 1.242 bereits auf LED-Technik umgerüstet – das entspricht 97 Prozent.

Energiegemeinschaft

Die e5-Gemeinde Ernstbrunn zählt zu einer Pilotgemeinde in NÖ: Hier wird die Erzeugung von erneuerbarer Energie mit ihren 19 gemeindeeigenen PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden in die „Energiegemeinschaft Ernstbrunn Ost und West“ in Kooperation mit der Windkraft Simonsfeld AG 100 KWp eingebracht. Die Gesamtleistung beläuft sich auf 239,46 KWp.

Die Vorteile: Damit werden die Kosten der gemeindeeigenen Verbraucher minimiert, regional erzeugte, erneuerbare Energie wird vor Ort verbraucht, die energetische Wertschöpfung in der Gemeinde gesteigert und die Akzeptanz erhöht, in neue Energiekonzepte einzusteigen. „Wir wollen uns gemeinsam und verantwortungsbewusst den Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, stellen und unser Bestes tun, um auch den folgenden Generationen eine lebenswerte Zukunft in unserer Naturpark-Region zu ermöglichen“, sagt Gangl.

Niederösterreich ist klare Nummer eins bei der Nutzung von Sonnenenergie in Österreich. Die Auswertung der bis Oktober 2022 verfügbaren Daten zeigt, dass in Ernstbrunn die erzeugte PV-Leistung pro Einwohner gestiegen ist und an dritter Stelle im Bezirk liegt.

Energie.Gemeinde.Forum

Energiebeauftragte und Gemeindevertreter der Region Weinviertel trafen sich in Ernstbrunn zum gemeinsamen Austausch. Das Energie.Gemeinde.Forum stand 2022 im Zeichen des Dialogs und der Wissensweitergabe. Experten des Landes NÖ und die Energie- und Umweltagentur (eNu) lieferten Inputs und standen beratend zur Seite.

Gangl sagt zusammenfassend: „Für uns Menschen und der Umwelt zuliebe ist es immer wichtiger, auf alternative Energien zu setzen, um nachweislich eine stärkere CO₂-Verringerung zu bewirken und den gesamten Energieverbrauch zu reduzieren.“

