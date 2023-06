Enterokokken: Trinkwasser muss abgekocht werden

In Ernstbrunn herrscht der Ausnahmezustand: Montagnachmittag hat Bürgermeister Horst Gangl von der EVN Wasser die Information bekommen, dass es ein Problem mit dem Trinkwasser gibt. Im Bereich des Kalkwerks - dort übergibt die EVN das Wasser an die Marktgemeinde - wurde der Parameterwert für Enterokokken überschritten. Betroffen sind Ernstbrunn, Dörfles und Gebmanns.

Die EVN appelliert, das Trinkwasser vor der Verwendung drei Minuten lag abzukochen, dadurch werden die Bakterien abgetötet. „Danach ist der Genuss unbedenklich“, versichert die EVN. Dennoch hat die Gemeinde gemeinsam mit der EVN Wasser sofort Maßnahmen getroffen, um Trinkwasser in Flaschenform rund um die Uhr anzubieten. Gemeinsam hat man eine Info-Kundmachung erstellt, die in Zusammenarbeit mit Freiwilligen von der Feuerwehr Ernstbrunn noch am Montagabend an 1.075 Haushalte ausgetragen wurde.

Zeitgleich hat Bürgermeister Horst Gangl stilles Mineralwasser organisiert, das seit Dienstagmittag beim Feuerwehrhaus Ernstbrunn zur freien Entnahme zur Verfügung steht. 18 Paletten mit 44 Sechserpackungen Mineralwasser sind bereits weg, 20 weitere wurden beschafft. „Das Bauhofteam, rund 30 Feuerwehrmitglieder sowie die Ortsvorsteher von Gebmanns und Dörfles helfen uns“, lobt Gangl die breite Unterstützung bei der Bewältigung der aktuellen Situation.

„Wir tun alles, um die Trinkwasserqualität aufrechtzuerhalten“, betont der Ortschef. Gangl ersucht in Zusammenhang mit der Mineralwasserabgabe um Fairness und Vernunft: „Bitte um Verständnis, dass dieses Service nur für die Haushalte Ernstbrunn, Dörfles und Gebmanns gilt.“ Außerdem appelliert er, keine „Hamsterabholungen“ zu tätigen.

Frühestens am Freitag erfolgt der nächste Laborbefund. „Ich hoffe sehr, dass die Sache schnell erledigt ist“, so Gangl. Als Ursache für die Verunreinigung nimmt Gangl einen Rohrbruch an. „Wir hatten zu dem Zeitpunkt einen Schachtumbau und dann einen Rohrbruch“, erklärt er. Bei dem danach erfolgten obligatorischen Befund wurde der leicht überschrittene Grenzwert - Österreich hat sehr strenge Trinkwassergrenzwerte - entdeckt. „Wir sind bemüht, das Problem so rasch wie möglich zu lösen“, versichert die EVN.