Es wird immer grüner am Hauptplatz

Ein weiterer Abschnitt der Neugestaltung des Hauptplatzes ist vorige Woche durchgeführt worden: Die Grünbeete rund um die Pestsäule und die Grünflächen zwischen den Parkbuchten an der Ortsdurchfahrt B40 wurden bepflanzt. Unter der fachkundigen freiwilligen Mitarbeit von Gemeinderätin Ulrike Puchner wurden insgesamt 656 Sträucher, Blumen, Gräser und Blühpflanzen gesetzt.

„Mein Bauhof-Team und Ulli Puchner haben ganze Arbeit geleistet. Die Gemeinderätin war den ganzen Tag dabei, um auch Standorte und Streuung zu bestimmen“, so Bürgermeister Horst Gangl, der sich auch bei der Beschaffung der verschiedenen Pflanzen von der Dörfleser Gärtnerin beraten ließ.

Pflege der Beete ist geregelt

Die Frage, wer die Beete pflegen wird, hat der Bürgermeister schnell beantwortet: „Meine Grünraumpfleger werden das sicher zur Zufriedenheit aller machen, ich habe ja ein Superteam.“ Früher sorgten Vereine, Anwohner und Firmen am Hauptplatz für die Pflegearbeiten, aber das ist schon lange vorbei. Heute muss das alles die Gemeinde übernehmen; das ist aber nicht nur in Ernstbrunn so, man hört es auch von anderen Gemeinden.

Sicherheitshalber hat Gangl auch eine Hecke am Rand des Marienplatzes zum Park setzen lassen, damit Autos dort nicht zum Parken in den Rasen fahren können. Das Frühjahr wird zeigen, wie die vielen Pflanzen den Winter überlebt haben: „Dann wird eben nachgesetzt“, war zu hören. Der Hauptplatz wird wieder eine „grüne Lunge“: 36 Linden, sieben japanische Kirschen sowie eben 656 Sträucher, Blühpflanzen und Gräser sind schon gepflanzt.