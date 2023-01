Faschingszauber strapazierte die Lachmuskeln

Unter dem Motto „LOL - Lachen ohne Lockdown“ fand am vergangenen Freitag, Samstag und Sonntag nach dreijähriger Corona-Pause der 21. Faschingszauber des Gesangsvereins Ernstbrunn in der Veranstaltungshalle statt. Sie war am Freitag bei der Premiere bis auf den letzten Platz belegt. Das Publikum wurde auch von freiwilligen Mitspielern bestens unterhalten. Gesangsvereins-Obfrau Karin Zangl-Dorfinger kündigte zu Beginn die neue 3G-Regeln an: „Gelacht, geklatscht und gefeiert.“

Bürgermeister Horst Gangl und FF-Kommandant Mario Liebhart mussten ihre musikalischen Fähigkeiten beim Froschpuppenspiel unter Beweis stellen. Das Publikum hatte dabei ihren Spaß. Auch die Umbauarbeiten des Ernstbrunner Hauptplatzes wurden durch den Gesangsverein witzig in Form von Liedern und Bildern thematisiert.

Die musikalische Leitung hatte Ellana Morretti inne, Regie Margit Würzler, die Band „Die FAZA 4“ unterstützen den Gesangsverein musikalisch.

