Ferienspiel: Spaß feierte Jubiläum

Das diesjährige Ferienspiel der Marktgemeinde Ernstbrunn war ein Jubiläum, denn die beliebten unterhaltsamen Stunden bringen seit 25 Jahren Abwechslung in den Ferienalltag der Kinder.

In diesem Jahr gab es 16 Stationen, also an 16 Tagen sorgten Vereine, Betriebe und Organisationen für unterhaltsame Stunden. Wissenswertes, Sport, Tiere und Spannendes waren dabei, sogar eine Busfahrt und eine Bahnfahrt mit der Regiobahn. Bei jeder Sta tion waren Kinder von sechs bis 13 Jahren begeistert da- bei und alle Veranstalter bemühten sich, ein tolles Ferienspiel thema zu organisieren.

Die Marktgemeinde bedankte sich am vorigen Freitag bei den Veranstaltern mit einem Dankesabend mit Grill und Getränken am Sportplatz. „Herzlichen Dank für dieses langjährige und großartige Engagement bei unseren Ferienspielprogrammen“, sagte Vizebürgermeister Gerhard Toifl stellvertretend für die Gemeinde.

Großer Dank gilt auch den Gemeindeangestellten, die für Organisation, Anmeldungen und Auskünfte stets zur Verfügung gestanden sind. Hauptsächlich war Sabine Weißkirchner damit betraut, Anmeldungen für die verschiedenen Termine entgegenzunehmen, die Teilnehmerlisten zu verfassen und diese an die Veranstalter zu übermitteln. „Ihr gebührt ein riesiges Dankeschön für ihre Mühe“, meinte Gemeinderätin Dagmar Posch anerkennend und überreichte ihr einen Blumenstock.

