Florianimesse: Ehrungen und ein neues Mitglied

Werbung

Nach der von Kaplan und Feuerwehrkurat Siegfried Bamer zelebrierten Florianimesse marschierten die Feuerwehren der Gemeinde hinter der Musikkapelle Ernstbrunn zur Kranzniederlegung zum Kriegerdenkmal im Heldenhain. Mit dabei waren die Wehren aus Ernstbrunn und Lachsfeld, die Jugendfeuerwehr Ernstbrunn, das Rote Kreuz und der Kameradschaftsbund.

Die Gemeinde Ernstbrunn und die Feuerwehren legten Kränze nieder, Bürgermeister Horst Gangl hielt eine Ansprache, in der er die Freiwilligen in den Feuerwehren und beim Roten Kreuz würdigte. Er lobte auch das neue Mitglied der FF Ernstbrunn Simon Wagerl an. Die vier Jungflorianis Sebastian Toifl, Dominik Rauscher, Simon Hübner und Daniel Wonofsky von der Feuerwehrjugend Ernstbrunn gaben ihre Versprechen ab.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.