Der Ausbau des Glasfasernetzes im Gemeindegebiet schreitet voran. Noch vor Corona wurden Maisbirbaum, Gebmanns und Ernstbrunn fertiggestellt, derzeit arbeitet die Firma Leyrer&Graf in Dörfles.

„Es wird die Ruhephase genutzt, weil der Wildpark Ernstbrunn derzeit geschlossen ist und so praktisch kein Verkehr auf der engen Zufahrtsstraße herrscht“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl, der im Zuge der Bauarbeiten Dörfles vorgezogen hat.

Von der Laaerstraße bis zur Kreuzung Dörfles-Steinbach und im Ort Steinbach selbst wurden auch die Verbindungen von den Telefonstationen zu den ARU-Verteilerpunkten gemacht, um dem späteren Verkehr zum Wildpark zu entgehen. Günstig für die Arbeiten ist nicht nur das Wetter, sondern auch, dass derzeit der Schulbus nicht fährt; sonst würde es bei der Baustelle in den beiden Kurven in Dörfles, wo von der Telefonstation in der südlichen Kurve (beim Haus Rebler) über die Steinbach-Brücke zum ARU in der nördlichen Kurve (beim Haus Peschl) gegraben wird, eng werden.

Schutzmasken sind immer griffbereit

Die Arbeiter der Firma Leyrer&Graf mussten wegen Corona auch pausieren. „Wir mussten eine Woche zu Hause bleiben. Bis die Situation geklärt und mit dem Auftraggeber alles geregelt war, durften wir nicht arbeiten“, berichtet Johannes Pfeiffer-Vogl. Es wird immer in Zweierteams und, wo es möglich ist, auch weit voneinander entfernt gearbeitet. Der Baggerfahrer ist ja ohnehin alleine in seiner Kabine, der Lkw-Fahrer der Firma Dam ist nur für das NÖN-Foto (siehe oben) aus seinem Fahrzeug gestiegen. Die Schutzmasken sind immer griffbereit, werden aber bei anstrengenden Arbeiten doch ab und zu abgenommen.

Bürgermeister Gangl besucht regelmäßig alle Baustellen und hat eine neue Aufgabe für seine Bauhofmitarbeiter übernommen: „Wir müssen jetzt alle 219 Hydranten im Gemeindegebiet überprüfen, Martin Idinger macht das derzeit“, erklärte Gangl der NÖN. Früher haben das die zehn Feuerwehren jeweils in ihren Orten gemacht, aber die dürfen derzeit nur bei Einsätzen aktiv sein.