Heimatmuseum endlich wieder geöffnet

Mit einer Fotoausstellung wurde das Heimatmuseum im Rathaus wieder eröffnet. Von Februar bis September wurde das kleine Museum umgebaut und renoviert, neue Vitrinen gebaut, saniert und neu ausgemalt. „Wie viele Stunden ich gearbeitet habe, kann ich nicht sagen. Die Bestellungen, Besorgungsfahrten und Aufbaustunden habe ich gar nicht aufgezeichnet“, so der Obmann des Kunst- und Kulturvereins Ernstbrunn Andreas Hermann, der die Renovierungsarbeiten selbst durchgeführt und organisiert hat.

Die Marktgemeinde hat sich beteiligt. Die Bauhofmitarbeiter hatten das Museum ausgemalt und die Elektrik erweitert und verbessert. Die Materialkosten trägt der Kunst- und Kulturverein, die hat Hermann mit der Vereinskassierin und früheren Obfrau Traude Wilhelmine Hübner abgerechnet.

„Tage der offenen Ateliers“ bot Rahmen zur Eröffnung

Am vergangenen Wochenende war große Eröffnung, der Fotoclub Ernstbrunn zeigte seine Weinviertel-Impressionen im Rahmen der „Tage der Offenen Ateliers“. Hermann freute sich: „Schon am ersten Tag waren sehr viele Interessierte da, die ich durch das renovierte Museum führen durfte.“

Bürgermeister Horst Gangl lobte den Einsatz des Vereinsobmanns, der neben dem Fotoclub und in der Topothek auch als Buchautor aktiv ist. Künftig soll das Heimatmuseum wieder an manchen Tagen geöffnet werden, in einer Vereinssitzung werden demnächst die Öffnungstage und -zeiten festgelegt. Jedenfalls wird das Museum ab sofort gegen Voranmeldung zu besichtigen sein. „Es hat sich schon eine Schulklasse angesagt, den Termin müssen wir noch absprechen“, sieht Hermann Licht am Horizont für eine Belebung des Heimatmuseums.