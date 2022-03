Lebensrettung: Spaziergänger fast erfroren

Für den knapp 90-jährigen Alois B. endete ein Waldspaziergang fast tödlich, aber dank beherzter Mitmenschen konnte er gerettet werden.

Was war passiert? Der betagte Mann sah beim Spazieren im „Fasanwald“ im westlichen Ortsteil nach dem Brennholz seiner Enkelin. Dabei stürzte er aber aus unerklärlichem Grund neben dem Waldweg in eine Staude und konnte nicht mehr aufstehen. Er rief um Hilfe, Christine Gepp war gerade mit ihren Hunden unterwegs und hörte ihn. Sie reagierte blitzschnell, band die Hunde an und ging den Rufen nach.

Auch Familie Maly hörte die Schreie während des Lüftens durch das Fenster. Anton Maly machte sich ebenfalls sofort auf die Suche. Er und Gepp fanden den Mann und halfen ihm wieder auf die Beine. Maly geleitete ihn noch bis zum Haus der Enkelin Heidi S., die sofort die Rettungskette in Gang setzte. Alois B. erlitt nur Schürfwunden im Gesicht und konnte das Spital wenige Stunden später wieder verlassen.

Die Familie von Alois B. will sich bei den Lebensrettern Christine Gepp und Anton Maly über die NÖN bedanken. „Der Lois wäre in der Nacht erfroren, danke für die Hilfe!“, zog Schwiegersohn Rudolf Smrsch den Hut.

