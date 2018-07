Gespielt wurde daher von Musikerkollegen: Die Liveband Coverllerie sorgte am Freitag für eine fantastische Stimmung. Auch an den zwei weiteren Tage wurde kräftig gefeiert: Am Samstag luden die Musiker zum Dämmerschoppen mit dem Musikverein Stammersdorf, danach spielte „Dorfmusik“ auf.

Am Sonntag startete man mit einer Festmesse, bevor die Musikkapelle Obersulz Blumenthal auftrat. Wer mitfeierte, unterstützte die Musikkapelle: Der Reinerlös fließt in die Anschaffung von Instrumenten.