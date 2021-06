Am Sonntagvormittag war die Probe ursprünglich im Freien angesagt, der Wind hielt die Musiker aber davon ab und so nahmen sie mit Abstand in der Aula der ÖKO-Mittelschule Platz.

Kapellmeister Franz Jäger freute sich, dass 19 Musiker gekommen waren. Diese waren voller Elan dabei und freuten sich, endlich wieder gemeinsam spielen zu können. Ein Highlight war, dass mit Felix Kröner ein interessierter junger Schlagzeuger gekommen war, um bei der Musikkapelle zu schnuppern.

Obmann Günter Breitseher ist voller Energie und Hoffnung: „Wir machen demnächst wieder Proben in den Gasthäusern und auf öffentlichen Plätzen, vielleicht auch am Hauptplatz in Ernstbrunn und in den Dörfern.“ Die Termine werden noch bekannt gegeben.