Nacht-Eisbaden: Der Reiz an der Kälte

Der Schnee fällt, es ist klirrend kalt und finster. Die wenigsten würden bei diesen Bedingungen ans Baden denken – nicht so der Ernstbrunner Schlossermeister Michael Bübl und Ilse Pöllmann. Sie haben eine neue Leidenschaft für sich entdeckt: das Nacht-Eisbaden in der Langenzersdorfer Seeschlacht oder im Waldteich Würnitz.

„Egal, wie lange man diesen Sport ausübt, es erfordert jedes Mal eine gewaltige Por tion an Disziplin und Überwindung“, gesteht Bübl. Besonders schlimm sei es, wenn erst die Eisdecke aufgebrochen werden muss: „Die erste Berührung mit dem frostigen Wasser und dann steigt man immer tiefer in das schwarze Loch hinab.“ Bis zu den Knien sei es halb so wild, „aber dann wird’s heftig“.

Wenn das Wasser über Nacken und Rücken schwappt, trete ein Gefühlszustand ein, „den man bis ins Innerste spürt“, beschreibt der Schlossermeister und ergänzt: „Das ist der Moment, in dem man ganz bei sich ist.“ Das Bewusstsein werde äußerst klein und der Körper beschäftige sich alleine mit dem Überleben.

Für Bübl ist das Nacht-Eisbaden eine Form der Psychohygiene, verbunden mit Fitnesstraining. Es bedürfe aber eines gewissen Trainings, warnt er. Der Reiz bestehe in der Überwindung, ins zwei Grad kalte Wasser zu steigen und zu tauchen. „Es macht Spaß und bringt Freude – neugeboren, so könnte man es auch nennen.“

