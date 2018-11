Narrenwecken in Ernstbrunn .

In Ernstbrunn fand am 11.11. um 11.11 Uhr das traditionelle Narrenwecken statt. Nach der Rathaus Schlüsselübergabe, wurden an die zahlreichen Besucher Krapfen und Getränke verteilt. Die Musikkapelle Ernstbrunn rundete das Narrenwecken musikalisch ab.