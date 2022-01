Neuer Hauptplatz für alle Generationen

Der Bauabschnitt II entlang der B40 mit allen Nebenanlagen des Projekts „Neuer Hauptplatz“ ist soweit fertig. Rund um die Pestsäule wurde der „Marienplatz“ geschaffen, der früher nur eine asphaltierte Umfahrung der Säule war. Die Pflasterung mit Muster ist abgeschlossen, jetzt soll dort auch eine Ruhezone entstehen.

ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl beschreibt den neuen Platz, wo auch die Bücherbox aufgebaut werden soll: „Der Marienplatz soll ein zentraler multifunktionaler Frei-, Erholungs- und Kommunikationsraum werden, wo sich alle Generationen treffen können.“ Gangl hat in seiner Freizeit einen Plan gezeichnet, wie der Platz genutzt werden soll.

Die Blumentröge in verschiedenen Größen und Formen sowie Sitzgelegenheiten sind schon lange bestellt, wegen Lieferschwierigkeiten durch Corona ist der Bauzeitplan jedoch etwas verschoben worden. Im Frühjahr sollen die unterschiedlich großen Blumentröge farbenfroh bepflanzt werden.

Auch Vereine sollen den Platz nutzen

Weil der Platz als Kommunikationszentrum für Generationen vorgesehen ist, will Gangl dort auch einen zeitlich begrenzten Gratis-WLAN-Point errichten, testen und beobachten. Auch Vereine sind eingeladen, den Platz zu nutzen.

Früher fand vor der Pestsäule der Start bei Prozessionen statt, das soll auch künftig so bleiben. Es sollen dort auch kleine Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen abgehalten werden können, möglicherweise auch mit Bewirtung, wie Gangl wissen lässt. Die In frastruktur für den Marienplatz wurde im Gemeinderat mit 10.000 Euro beschlossen, die Fertigungsarbeiten und Bepflanzungen werden durch das bewährte Bauhof-Team erfolgen. „Es soll ein multifunktionaler Lebensraum auf der Sonnenseite werden“, lautet der Wunsch Gangls, wenn er an den neuen Platz denkt.

