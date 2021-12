„Notdurft“ vor der Kirche verrichtet

Ein böses Erwachen erlebte Kaplan Siegfried Bamer am vergangenen Sonntag in aller Früh, als er aus seinem Zimmerfenster das Wetter kontrollierte. Natürlich fiel der Blick auch auf die Kirchentüre, und da erstarrte sein Gesicht, weil er davor Exkremente entdeckte.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein bisher Unbekannter seine große und kleine „Notdurft“ vor dem Kircheneingang verrichtet. Der Kaplan entfernte die Exkremente und säuberte den Bereich, bevor die ersten Messebesucher kamen.

„Unglaublich und grenzt an Wahnsinn“

Der beliebte Geistliche des Pfarrverbandes Leiserberge steht offen zum Impfen und zum Impfbus und bekam deshalb sogar Post von Impfgegnern, die mit Kirchenaustritten drohten. Dass es sich deshalb um eine Art „Racheaktion“ handelte, kann bisher nur vermutet werden.

Jedenfalls herrscht in der Gemeinde Entsetzen über diese nächtliche, unappetitliche Aktion. Selbst hart gesottene Ernstbrunner sind schockiert. „Dass es so etwas gibt, das ist ja unglaublich und grenzt an Wahnsinn“, meinte ein Einheimischer. Eine Frau war völlig entrüstet und sagte: „So etwas habe ich überhaupt noch nie erlebt!“