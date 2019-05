Das bewiesen sie einmal mehr am vergangenen Sonntag: Zwar hatten sich die Fahrer und Besucher in regenfeste Kleidung gehüllt, aber der Faszination an den rollenden Zeitzeugen tat das keinen Abbruch.

Natürlich waren auch Bürgermeister Horst Gangl und Johann Narrenhofer mit von der Partie. Zu sehen gab es stilvolle Autos, flotte Motorräder, historische Zugwaggons und vieles mehr.