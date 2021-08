Die Verlegung der Musikproben ins Freie kommt gut an, sowohl bei den Musikern, als auch bei den Freunden der Blasmusik. Wirtin Nicole Fischer und ihr Team sorgten für das leibliche Wohl, die Musikkapelle für gute Stimmung.

Unter den Besuchern waren das Sängerpaar Berta und ihr Jung-Achziger Helmut Löscher und Alt-SPÖ-Vorsitzender Othmar Gorgesth mit seiner Christl. Bis aus Röhrabrunn kamen die Besucher und viele aus der Nähe, so „Hubertus-Bierkutscher“ Erich Hans. Der Klementer „Feuerwehrhauptmann“ Manfred Eder stieß mit seiner Tochter Silvia und dem „Auto-Clean“ Stefan Hertl zu ihrem 30. Geburtstag an. Die Sommertour geht am kommenden Freitag im Heurigen Kührer in Lachsfeld weiter.