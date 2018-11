Der Ernstbrunner Gerald Aininger züchtete einen Riesenkürbis und nahm an der Kürbismeisterschafft in Tulln teil ( die NÖN berichtete ). Für ihn war von Anfang an klar: Sobald die Meisterschaften vorbei sind, soll der Kürbis für einen guten Zweck verarbeitet werden.

Daher wurde der 320 Kilogramm schwere Kürbis nun nach Stockerau transportiert, wo er verarbeitet wird. Das Tagesheim der Caritas am Hauptbahnhof in Wien wird die Kürbismahlzeiten dann am 24. Dezember an Obdachlose verteilen.