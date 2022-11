Rüben fehlt der Gleis-Anschluss

Derzeit sind sie wieder unterwegs – die Bauern mit ihren Traktoren, die die Rüben zum Rübenplatz Ernstbrunn liefern, und die Lkw, die sie zur Agrana bringen. Nur wenige Meter entfernt befinden sich die Gleise der Regiobahn. Das wirft bei so manchem Beobachter Fragen auf. „Direkt neben dem Rübenplatz stehen leere Eisenbahnwaggons, doch die Rüben werden mit Lkw abtransportiert“, wundert sich etwa ein Ernstbrunner, der dort öfters vorbeifährt. „Das ist mir in der heutigen Zeit unverständlich“, ärgert er sich, „mit einem Zug würden zig Lkw-Fahrten eingespart werden.“

Für Regiobahn-Geschäftsführer Johann Narrenhofer ist das Thema nicht neu. Auch er wird immer wieder auf den Umstand angesprochen. Faktum ist: Die leeren Waggons sind dort lediglich geparkt und warten auf eine Reparatur. Sie würden sich auch nicht für den Rübentransport eignen, stellt er klar.

„Lücke“ zwischen Gleisen und dem Rübenplatz

Grundsätzlich würde die Regiobahn den Auftrag des Rübentransports mit Handkuss nehmen. Gerade im Hinblick auf den beschlossenen Ausbau der Strecke kämen diese Mengen gerade recht. Wie berichtet, haben sechs Gemeinden die Infrastruktur GmbH gegründet, um den Gleisabschnitt zwischen Harmannsdorf und Ernstbrunn zu erhalten und für den Güterverkehr zu ertüchtigen.

Einzig die direkte Anbindung des Platzes an die Gleise – laut Narrenhofer 200 bis 300 Meter – fehlt. „Wenn man will, ist das aber in wenigen Monaten umsetzbar“, ist er überzeugt. Er nimmt die Politik in die Pflicht: „Alle reden vom Erreichen der Klimaziele, aber es passiert nichts.“ Die Lkw-Transporte hätten nicht nur negative Auswirkungen auf das Klima, sondern auch auf den Straßenzustand. „Und auch die Anrainer wären froh“, ist Narrenhofer sicher. Er stellt klar: „Wir würden uns freuen, die Rüben auf den Schienen wegtransportieren zu dürfen.“

Die Agrana verweist auf NÖN-Anfrage auf den fehlenden Anschluss, der „jedoch logistisch für einen Transport über die Schiene Voraussetzung sein müsste – und auch der Bahnhof Ernstbrunn wird von der ÖBB Rail Cargo nicht angefahren“, erklärt Agrana-Sprecher Markus Simak. Grundsätzlich versuche die Agrana, die Transporte so weit wie möglich nachhaltig zu gestalten. „Wir fahren knapp 60 Prozent der Rüben auf der Schiene und stoßen damit an die Kapazitätsgrenzen der Gütertransportleistungen der Bahn“, so der Sprecher.

