Ernstbrunn Schätze suchen neues Zuhause

Bei der Übergabe an die Heimatstube: Bürgermeister und Region Leiser Berge-Obmann Horst Gangl, Hans Narrenhofer, Hans Gumpinger, Andreas Hermann und Philipp Katzenschlager (v.l.). Foto: privat

D er Fossilienschauraum am Bahnhof wird aufgelöst, die Wertgegenstände werden an andere Museen übergeben. Am 2. September gibt es außerdem einen Flohmarkt.

Vor langer Zeit erwarb Ferdinand Weiß für den Naturpark Leiser Berge das kleine Waaghäuschen am Bahnhof Ernstbrunn und eröffnete den Fossilienschauraum. Aber die Besucher blieben aus, das hatte mit der geringen Vermarktung zu tun, weiß regiobahn-Geschäftsführer Hans Narrenhofer. Da nun der Platz aber benötigt wird, wird das Häuschen im Herbst abgerissen und der Schauraum geschlossen. Eine Vitrine im Fossilienschauraum am Ernstbrunner Bahnhof. Foto: privat Die Ausstellungsobjekte erhalten nun neue Besitzer, wie etwa das Ernstbrunner Heimatmuseum und das MAMUZ Asparn an der Zaya. Narrenhofer ist derzeit damit beschäftigt, die Schätze auch in anderen Museen unterzubringen. Zu diesem Zweck wird am 2. September ein Flohmarkt für alle Interessenten im Fossilienschauraum veranstaltet, verkauft werden Vitrinen, Fenstergitter, ein Staubsauger, kunstvoll gestaltete Deckenverkleidungen, Schautafeln usw. „So ganz nach dem Motto: Alles muss raus“, lacht Narrenhofer. Interessenten können sich auch direkt bei ihm melden: 0660/254 8935.